Juventus, De Ligt: "Non ascolto le critiche, con la Lokomotiv ho giocato bene"

Dopo la rimonta della Juventus sulla Lokomotiv in Champions League, Matthijs de Ligt si è detto contento: "Sono stato solido e stabile".

La partita di contro la Mosca è stata molto più difficile del previsto per la e perciò la vittoria finale è ancora più preziosa. Protagonista di una partita che non ha riscontrato grandi elogi dagli addetti ai lavori è Matthijs de Ligt, che ai microfoni del canale olandese 'Veronica' invece ha espresso tutta la sua soddisfazione.

"Se sei ancora dietro di un goal al 72', non è semplice vincere. È difficile creare delle occasioni contro un avversario del genere e se poi prendi un goal, diventa ancora più difficile. È stata una serata complicata, ma alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa più importante".

La partita è stata complicata, ma la Juventus ha comunque creato molte occasioni da goal e realizzato il record di possesso palla in una partita di Champions League. Nonostante ciò la coppia centrale bianconera non è apparsa sicurissima in occasione del goal della Lokomotiv, arrivato con un contropiede causato da un errore di Bonucci ed in cui de Ligt non è riuscito a mettere una pezza. Il colosso olandese, però, si ritiene molto soddisfatto della sua prestazione in campo.