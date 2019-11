Juventus, De Ligt decisivo: goal e contrasti al top contro il Torino

Non solo il goal per Matthijs De Ligt in Torino-Juventus: 85% di contrasti vinti e personalità da veterano per un 20enne.

Decidere un derby è roba per pochi eletti, non tutti possono permetterselo: Matthijs De Ligt si è preso la briga di segnare il goal vittoria della sul campo del , il primo da quando indossa la casacca bianconera. E quale migliore occasione per sbloccarsi, se non nella stracittadina della Mole che tanti campioni ha visto passare nel corso degli anni?

A 20 anni e 82 giorni De Ligt è il giocatore più giovane ad aver segnato in un derby di Torino dal marzo 1959, il quinto in assoluto dopo Borel, Nicolè, Menti e Gabetto: filo diretto con un calcio d'altri tempi che non appartiene all'olandese, decisivo non solo con la zampata ravvicinata che ha permesso ai campioni d' di mantenere il punto di vantaggio sull' in vetta alla classifica.

Percentuale super relativa ai contrasti vinti: 85% che incorona l'ex come roccia difensiva molto difficile da superare per gli attaccanti (anche Belotti e Zaza ne sanno qualcosa). Attenzione e concentrazione le altre doti messe in mostra nel corso dei novanta minuti, senza far rimpiangere l'infortunato Chiellini che sarà soddisfatto del rendimento del suo compagno di reparto.

Scopri le carte UBI Juventus e partecipa al concorso!

Ma il meglio per De Ligt deve ancora venire, con una consacrazione europea definitiva da conquistare: lui e la Juventus hanno lo stesso obiettivo, quello di primeggiare non solo in Italia ma anche oltre il confine nazionale.