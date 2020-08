Juventus, De Ligt arrivato a Roma: domani l'operazione alla spalla

Matthijs De Ligt è arrivato a Roma, dove domani sarà operato per risolvere i problemi alla spalla destra: con lui il medico della Juventus.

Archiviato lo Scudetto e l'eliminazione dalla Matthijs De Ligt ha scelto di risolvere una volta per tutte i problemi alla spalla destra: il difensore della è infatti arrivato a , dove domani sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Come riferito da 'Sky Sport', il centrale olandese è arrivato nella capitale in compagnia della fidanzata Annekee Molenaar e del dottore bianconero Luca Stefanini. Per lui si prospetta un lungo stop: il classe '99 non sarà dunque a disposizione di Pirlo all'inizio della prossima stagione.

Un problema alla spalla che De Ligt si porta dietro dalla sfida giocata contro l' lo scorso novembre: successivamente il giovane talento ha lamentato più volte il fastidio e lo staff medico ha ritenuto indispensabile l'intervento chirurgico.