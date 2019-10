Juventus, Cuadrado convince da terzino: "Barzagli mi martella sempre"

La centra la prima vittoria stagionale in dopo il pareggio di Madrid: allo Stadium finisce 3-0 contro il e mister Sarri può iniziare a valutare alcune certezze. Tra queste c'è la bella prestazione di Juan Cuadrado, ormai calato in pieno nel nuovo ruolo di terzino destro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'esterno colombiano ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al fischio finale, svelando il segreto del proprio miglioramento:

"Terzino? Da inizio ritiro, quando abbiamo parlato con il mister, abbiamo lavorato su questo nuovo ruolo. Sono a conoscenza del fatto di poter migliorare ancora molto, ma ora, con Barzagli che mi martella sempre, so di poter crescere e dare il meglio per la squadra. Lui è un valore aggiunto per la squadra con la sua esperienza. Mi ha preso da parte per insegnarmi i trucchi del ruolo. Sono contento del suo aiuto e voglio migliorare ancora molto".