Juventus-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus chiude la giornata in casa contro il Crotone, nel monday night: tutto sulla partita della 23ª giornata, dalle formazioni a dove vederla.

JUVENTUS-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo la doppia delusione subita tra Napoli e Oporto in settimana, la Juventus riparte dall'Allianz Stadium e dalla partita contro il Crotone per trovare punti, gioco e fiducia, cose che sono mancate nelle ultime partite alla squadra di Andrea Pirlo.

Con la 23ª giornata di Serie A che propone il derby tra Milan e Inter, i bianconeri hanno l'occasione di accorciare su una delle due. Possibilità da sfruttare per poter rientrare pienamente in corsa per lo scudetto.

All'andata, però, i bianconeri hanno faticato e al goal di Morata ha risposto un rigore di Simy che ha sancito l'1-1 finale. La Juve aveva giocato senza Cristiano Ronaldo, che era risultato positivo al Covid-19 soltanto pochi giorni prima.

La partita ha visto anche l'esordio bianconero di Federico Chiesa, protagonista con l'assist a Morata ma anche con un'espulsione nel secondo tempo.

L'ultimo precedente tra le due squadre che si è giocato a Torino è stato a senso unico: i bianconeri vinsero 3-0 nel novembre 2017. Stesso risultato a maggio dello stesso anno, gara che valse la conquista dello Scudetto.

Qui potete trovare tutte le informazioni necessarie per esser pronti a Juventus-Crotone: dalle ultime sulle formazioni e dove seguir la partita in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-CROTONE

Juventus-Crotone, match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21, si giocherà lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 20.45. Sede l'Allianz Stadium di Torino, ovviamente a porte chiuse.

Potrete seguire Juventus-Crotone in tv live su Sky. Canali di riferimento per il match saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.

Sarà Sky Go la piattaforma di riferimento per chi vorrà seguire Juventus-Crotone in diretta streaming. Il servizio che Sky riserva ai suoi abbonati è disponibile via app su vari dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook,

L'alternativa è invece Now TV, che offre in streaming il meglio della programmazione Sky. Basterà andare sul sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che includa la Serie A.

Se non volete perdervi le emozioni di Juventus-Crotone, potete seguirle anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale. Già dalla mattinata troverete le ultiime sul match, poi dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale vi racconteremo il match minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CROTONE

Possibile chance per Bernardeschi nella Juventus, vista l'assenza di Rabiot. Verso la conferma Bentancur, al centro insieme a McKennie, con Chiesa a destra. La difesa davanti a Szczesny è quasi obbligata: out Cuadrado, Bonucci e Chiellini. In avanti più Kulusevski di Morata insieme a Ronaldo.

L'articolo prosegue qui sotto

Stroppa valuta il cambio di modulo per il suo Crotone, passando a una sorta di 4-3-3 con Reca che stringe da interno di centrocampo. Messias e Ounas vicino a Di Carmine, favorito su Simy. In difesa salgono le chance di Rispoli a destra, con Luperto che slitta a sinistra.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.