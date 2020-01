Cristiano Ronaldo perfetto: 100% precisione tiro e prima tripletta in Serie A

Dopo quella rifilata nella passata stagione all'Atletico Madrid in Champions, ecco la prima tripletta di Cristiano Ronaldo con la Juventus in Serie A.

Un inizio in grande stile. Un inizio alla Cristiano Ronaldo. La inaugura il nuovo anno sbarazzandosi del con un secco 4-0, trascinata dal fuoriclasse portoghese. Dopo i 3 goal rifilati nella passata stagione all' in , ecco la prima tripletta in serie A. Voluta, cercata e sentita.

Il peggio è passato. Con il novembre nero, ormai, spedito nel dimenticatoio. Dalle sostituzioni con Mosca e , al massimo splendore da raggiungere quando le partite peseranno dannatamente. Ma senza assilli. Perché CR7, si sa, è CR7. E quando il gioco si fa duro, solitamente, diverte e si diverte. Concetto ben compreso dal pubblico dello Stadium, che ieri - in pieno sold out - ha ammirato le gesta del campione lusitano.

Apparentemente giù di corda nella prima frazione di gara, Cristiano è salito prepotentemente di tono nella ripresa. Prima, sfruttando un errore grossolano in uscita della difesa isolana. Dopo, chiudendo a tripla mandata l'incontro. Tuttavia, al di là delle reti, Maurizio Sarri può sorridere constatando la crescita atletica del suo punto di riferimento. Che, già nelle battute conclusive dello scorso anno, aveva palesato evidenti segnali incoraggianti.

Le statistiche, d'altro canto, non mentono. Con i goal trovati contro il Cagliari, Ronaldo ha colpito 18 delle 20 squadre affrontate nell'élite italiana con la maglia della Juventus. Inoltre, CR7 per la prima volta ha segnato in cinque match consecutivi nel Belpaese.

"Stiamo migliorando partita dopo partita, non solo la difesa ma anche l’attacco e il centrocampo. Bisogna crescere in tutti gli aspetti, non solo in uno".

Parole da leader. Parole pronunciate da chi vuole fare la voce grossa in tutte le competizioni. Il tutto, con statistiche impressionanti: tripletta numero 36 in campionato, nessun giocatore ne ha ralizzate così tante da gennaio 2008 nei maggiori cinque campionati europei.