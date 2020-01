Juventus, è Cristiano Ronaldo l'MVP della Serie A nel mese di gennaio

Il fuoriclasse portoghese della Juventus si è aggiudicato il premio assegnato dalla Lega: Ronaldo ha segnato 7 goal in 4 partite di Serie A a gennaio.

Nonostante la sconfitta contro il nell'ultimo turno di , la può sorridere: Cristiano Ronaldo sembra davvero inarrestabile e al 'San Paolo' ha segnato ancora, trovando così la via del goal per l'ottava partita di fila in Serie A.

Le straordinarie prestazioni realizzative da parte dell'iconico numero '7' bianconero gli sono valse il titolo di MVP della Serie A nel mese di gennaio: il premio istituito dalla Lega, a partire da questa stagione, per il miglior calciatore del campionato italiano. L'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha speso parole al miele per il campione lusitano.

“Il 2020 di Cristiano Ronaldo è iniziato nel migliore dei modi, in quattro partite ha messo a segno 7 gol, tra cui una tripletta e una doppietta, servendo un assist e contribuendo con le sue prestazioni al primato in classifica della Juventus. Il fuoriclasse portoghese sta attraversando uno straordinario momento di forma, considerando che va in gol da otto partite consecutive. Siamo felici di avere con noi uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, che l’anno scorso ha scelto l' per mettersi alla prova nel Campionato più difficile del mondo e alla sua prima stagione in Serie A TIM ha vinto il premio di MVP quale miglior giocatore del Torneo”

Cristiano Ronaldo verrà premiato domenica all'Allianz Stadium in occasione del match contro la : il portoghese si godrà il successo giusto il tempo di mostrare il suo ennesimo trofeo individuale al pubblico bianconero e poi si dedicherà anima e corpo alla conquista del prossimo traguardo in maniera famelica, come CR7 ci ha sempre abituati.