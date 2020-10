Juventus, Cristiano Ronaldo manca terribilmente: in attesa di un tampone negativo

Out da 4 partite consecutive, la Juve aspetta trepidante il rientro del fenomeno portoghese: sempre in attesa di un tampone negativo al COVID-19.

Un rientro cruciale per iniziare a fare sul serio. Non ci sono altri modi per descrivere l'importanza di Cristiano Ronaldo. Uno che, segreto di Pulcinella, nell'idea di calcio targata Andrea Pirlo viene prima di tutto e di tutti. D'altro canto non potrebbe essere altrimenti: 5 e altrettanti Palloni d'Oro. Superfluo aggiungere altro.

Insomma, CR7 manca maledettamente. In primis alla , che nelle ultime 4 partite ha dovuto fare a meno di lui. E anche gli avversari, con Leo Messi in goal ieri sera allo Stadium e che avrebbe voluto affrontare volentieri il rivale di sempre. Appuntamento, quindi, rimandato al Camp Nou, dove - toccando ferro - il fuoriclasse portoghese sarà chiamato a fornire una prestazione delle sue.

Occhi puntati, tuttavia, all'attualità. Con l'ormai celeberrimo tampone in prima linea. Gli ultimi test a cui s'è sottoposto il 7 bianconero, purtroppo, hanno dato tutti esito positivo al COVID-19. Chiacchiericci - non confermati - parlano di carica virale bassa; di certo c'è solo la rabbia del diretto interessato che, comprensibilmente avvilito dal momento, non ha fatto mancare il suo dissapunto via Instagram. Salvo, successivamente, rimuovere un messaggio mal espresso.

E se in Champions League in termini di rientro in campo, ovviamente con tampone negativo, il regolamento prevede un termine di 24 ore prima per i match casalinghi e 48 per quelli in trasferta, l'attenzione ora si sposta sul campionato. Con Madama impegnata domenica, alle 15, al 'Dino Manuzzi' di Cesena contro lo .

Il protocollo italiano prevede tamponi periodici nell'arco della settimana, con uno - 48 ore prima della gara - fondamentale per tornare in campo. Chi risulta negativo due giorni prima della sfida, mediante classico iter legato alle visite mediche, può tornare in campo.

Pirlo, intanto, si aggrappa al tandem offensivo obbligato proposto contro e : Dybala-Morata. Con il primo ancora (ben) lontano dalla miglior forma, mentre il secondo giganteggia a suon di goal annullati dal VAR. In attesa di tempi migliori. In attesa, soprattutto, di Cristiano Ronaldo.