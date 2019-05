Juventus, Cristiano Ronaldo: "Futuro da tecnico? Non lo escludo"

La ha puntato su di lui per vincere la , impresa fallita almeno per quest'anno: i bianconeri ci riproveranno nei prossimi mesi guidati sempre da Cristiano Ronaldo, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva.

Il fuoriclasse lusitano non è riuscito a evitare l'eliminazione europea ma punta a conquistare la classifica marcatori di : Fabio Quagliarella è distante tre goal, distacco da colmare in queste ultime quattro giornate di campionato.

Intervistato da 'ICON', rivista di 'El Pais', Ronaldo ha raccontato di essersi integrato al meglio e in poco tempo tra i campioni d' , con la grande umiltà che lo ha sempre contrassegnato fin dai primi anni di carriera.

"La prima cosa che faccio [quando arrivo in un nuovo club] è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre uguale. Se un imprenditore arriva e inizia a sconvolgere tutto, la gente non lo vedrà come un leader. Dirà: 'Questo è il mio capo ma non mi tratta bene'. Devi essere umile, sapere di non conoscere tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta. Alla Juventus mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non sono venditore di fumo. Sono Cristiano perché mi prendo cura di me stesso. Una cosa è parlare e un'altra è fare: perché ho vinto cinque Palloni d'Oro e cinque Champions League?".