Juventus, Cristiano Ronaldo è già nella storia della Serie A: goal in otto trasferte consecutive

La Juventus contro la Lazio è riuscita a segnare per la 29ª partita consecutiva in stagione: già 54 goal,eguagliato il record che reggeva dal 1957/58.

Vittoria in rimonta contro la Lazio all'Olimpico e +11 in campionato sul Napoli secondo in classifica. La Juventus continua a macinare punti in una stagione nella quale pare inarrestabile, con la trasferta di ieri sera che ha permesso ai bianconeri di riscrivere alcuni record.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Con il goal su calcio di rigore che ha regalato il successo alla Juventus, Cristiano Ronaldo è andato a segno in otto trasferte consecutive in Serie A. Il portoghese è stato così il primo a realizzare questo record da quando vengono assegnati tre punti per una vittoria in campionato.

Per l'ex Real Madrid si tratta della rete numero 15 in 21 gare di Serie A, il 17° totale in 28 partite con la maglia bianconera, numeri ai quali si sommano anche gli 8 assist già realizzati in stagione.

Per la Juventus invece l'aver segnato contro la Lazio ha permesso al club di raggiungere la 29ª partita consecutiva in stagione con almeno un goal. I bianconeri hanno collezionato anche 54 reti tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.

Un altro dato mostruoso che ha consentito agli uomini di Massimiliano Allegri di eguagliare un primato che reggeva dal 1957/58, quando a guidare i bianconeri era il trio composto da Boniperti-Charles-Sivori.