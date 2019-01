Juventus, Cristiano Ronaldo da solo ha segnato quanto tutto il Chievo

Cristiano Ronaldo ha fin qui segnato 14 goal in campionato, gli stessi realizzati dal Chievo ma con 7 giocatori diversi. Il bomber è Stepinski.

Davide contro Golia, ultima contro prima: Juventus-Chievo, posticipo della ventesima giornata di Serie A in programma lunedì sera allo 'Stadium', è questo ma anche molto altro.

Il Chievo ad esempio è stato pure il debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A ma lo scorso agosto i bianconeri riuscirono a espugnare il 'Bentegodi' solo in rimonta e in pieno recupero con rete di Bernardeschi, mentre il portoghese fu murato da un Sorrentino in grande giornata.

Adesso però Cristiano Ronaldo ha preso le misure al calcio italiano tanto che al termine del girone d'andata CR7 ha già segnato 14 goal, gli stessi realizzati dal Chievo... ma con sette giocatori diversi.

Il bomber dell'ultima in classifica è Stepinski, che di goal ne ha segnati 4 di cui uno proprio contro la Juventus alla prima giornata, seguono Pellissier (3), l'ex Giaccherini (2), Tomovic, Meggiorini e Obi con 1 come Birsa, che però adesso gioca nel Cagliari.

Nonostante il netto divario tra le due squadre in termini di punti, goal segnati e goal subiti (35 contro 11) c'è un fondamentale in cui il Chievo ha fatto meglio della Juventus.

I bianconeri infatti non sono ancora riusciti a segnare su calcio di punizione, cosa invece riuscita al Chievo con una perla di Giaccherini proprio prima della sosta invernale. La sfida a Cristiano Ronaldo parte da qui.