Juventus, Cristiano Ronaldo convocato dal Portogallo per il doppio turno di Nations League

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha comunicato i 25 giocatori convocati per gli impegni di Nations League e per l'amichevole con l'Andorra.

Dopo lo stop forzato a causa del Covid-19 Cristiano Ronaldo è tornato in campo risultando subito decisivo nella : il fuoriclasse portoghese tornerà a vestire anche la maglia della nazionale portoghese in occasione della sosta per gli impegni di .

Il ct Fernando Santos ha comunicato la lista dei 25 convocati per l'amichevole contro l'Andorra in programma l'11 novembre e la doppia sfida di Nations League contro e il 14 e il 17 novembre.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra questi figura regolarmente Cristiano Ronaldo, che proprio durante il precedente ritiro con la Nazionale aveva contratto il coronavirus. Questo l'elenco dei convocati:

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Portieri: Rui Patricio (Wolverhampton), Anthony Lopes ( ) e Rui Silva (Granada).



Difensori: Nelson Semedo (Wolverhampton), Joao Cancelo e Ruben Dias ( ), José Fonte ( ), Semedo ( ), Domingos Duarte (Granada), Raphael Guerreiro ( ) e Mario Rui ( ).

Centrocampisti: William Carvalho (Betis ), Danilo Pereira ( ), Ruben Neves e Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira ( ) e Bruno Fernandes ( ).



Attaccanti: Bernardo Silva (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Trincao ( ), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota ( ), Joao Felix ( ) e Paulinho (Braga).