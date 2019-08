Juventus, Cristiano Ronaldo ancora out: non convocato per la Triestina

Cristiano Ronaldo ancora alle prese con il problema muscolare: la Juventus non lo ha inserito tra i convocati per l'amichevole contro la Triestina.

La scende in campo contro la Triestina per l'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato, ma mister Sarri non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e non è stato convocato per il test di stasera.

Ultima prova prima del debutto in campionato in programma sabato contro il : niente da fare per CR7, tenuto fuori dalla lista dei convocati per non rischiare in vista dell'inizio della nuova stagione. Possibile esordio invece per Aaron Ramsey , che ha invece smaltito i problemi fisici ed è ormai pronto a scendere in campo.

📝 I convocati per l'amichevole con la Triestina di questa sera ⚪️⚫️



Sarà assente anche Maurizio Sarri , bloccato ancora dal recente attacco influenzale. Questo l'elenco bianconero per l'appuntamento contro la Triestina:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Emre Can, Rabiot, Bentancur;

Attaccanti: Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi.