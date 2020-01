Juventus, Cristiano Ronaldo al top: numeri da urlo

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della Juventus a segnare 16 goal nelle prime 20 partite di campionato da Omar Sivori nel 1960.

Quando il gioco si fa duro, Cristiano Ronaldo sale in cattedra. E se la fine del 2019 aveva fornito segnali rassicuranti, l'inizio del 2020 propone un CR7 in grande, grandissimo, spolvero. Numeri (Opta) da urlo per l'alieno portoghese, fresco di doppietta rifilata al .

Sorride il diretto interessato e sorride la , la quale era dal 1960 che non annoverava tra le proprie fila un giocatore in grado di segnare 16 goal nelle prime 20 partite di campionato. Roba alla Omar Sivori, per intenderci.

Novembre, ormai, assomiglia a un pallido ricordo. Con il 7 della Signora a sfoggiare un'attualità spaziale. D'altro canto, il ruolino di marcia non mente: Cristiano è andato in rete in sette partite consecutive in serie A, l'ultimo giocatore bianconero a riuscirci fu David Trezeguet nel 2005.

Inoltre, come se non bastasse, Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 marcature in uno dei cinque maggiori campionato europei dal 2006-2007 ad oggi. In parole povere, 14 stagioni di fila (414 sussulti complessivi in questo parziale).

Maurizio Sarri si gode il suo campione, pensando in grande in vista dei mesi decisivi:

"Credo sia un fatto di condizione fisica e condizione mentale. Ha avuto un periodo in cui è riuscito a guarire dall'acciacco che aveva e ad allenarsi con continuità. Ha ritrovato grande brillantezza fisica e poi lui è sempre un animale che si nutre di goal e il fatto che abbia cominciato a segnare a ripetizione lo ha messo in grandissima fiduca e condizione mentale".

Alle porte, ora, altri due impegni importanti, con Madama a sfidare in Coppa la per poi proiettarsi alla trasferta di campionato con il . Gare, queste, che potrebbero dire molto sulla stagione juventina. Dunque, CR7 in prima linea. Vietato perdere le buone abitudini.