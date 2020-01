Juventus, cori dei tifosi contro Nainggolan: "Mi danno importanza, sono contento"

Il suo esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo della contro uno scatenato Cristiano Ronaldo. Radja Nainggolan ha commentato a fine gara anche i numerosi cori ricevuti dai tifosi bianconeri.

Intervistato in zona mista dopo il fischio finale, il centrocampista belga ha spiegato che la reazione del popolo juventino gli dona nuova carica:

"I fischi dei tifosi della ? Fa piacere perché mi danno tanta importanza, son contento. Mi temono? A me non interessa, la cosa bella è che mi fanno pure un coro…".

Secondo Nainggolan la corsa Scudetto è un affare riservato a Juventus e :

"Chi la spunterà tra Inter e Juventus? Non lo so, al girone d’andata tutte e due non giocavano un calcio bellissimo, non erano al massimo. Ma entrambe vincono. Per il titolo si vedrà chi sbaglierà di meno, ma chi vincerà si deciderà tra loro due".