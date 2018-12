Juventus, cori contro Napoli: un turno di squalifica a tutti i ragazzi dell'Under 15

I giocatori della Juventus Under 15 avevano intornato cori contro Napoli dopo la semifinale della Final Four Scudetto, ora arriva la squalifica.

E' arrivata la stangata sui giovani della Juventus Under 15 che lo scorso giugno, al termine della semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale, avevano intonato cori contro Napoli e i napoletani.

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha infilitto una giornata di squalifica a tutti i 25 calciatori della Juventus Under 15 e con la stessa motivazione.

"L'avere tutti, al termine della gara Juventus-Napoli disputata lo scorso 11 giugno e valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, intonato a gran voce al rientro negli spogliatoi un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli”.

Il video che riprendeva i giocatori festeggiare in questo modo all'interno dello spogliatoio era peraltro stato pubblicato sui social, diventando virale in pochi minuti e portando moltissime polemiche con tanto di scuse da parte della Juventus. Juventus che dovrà comunque pagare una multa di 6000 euro. Ma non solo.

Subito dopo l'episodio infatti la società bianconera aveva già concordato un percorso formativo da fare compiere ai giovani della Juventus sul rispetto dell'avversario.

L'Under 15 della Juventus, nonostante le polemiche e la disponibilità a ritirare la squadra da parte della società, aveva poi regolarmente giocato la finale persa 5-0 contro i pari età dell'Inter.