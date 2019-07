Juventus, i convocati per il raduno: Higuain c'è, CR7 arriva sabato

Resi noti i convocati della Juventus per il ritiro precampionato: spiccano Buffon, Rabiot e Ramsey, presenti anche Higuain e Pjaca. CR7 arriva sabato.

Saranno 33 i calciatori della che prenderanno parte al via del 2019/2020 dei bianconeri. Maurizio Sarri ha reso noto l'elenco dei convocati per il raduno di mercoledì, fissato per le 8:30, con la rosa dei campioni d' che inizierà a lavorare in vista della nuova stagione.

Sul sito ufficiale del club piemontese, sono comparsi i nomi dei calciatori scelti dal neo tecnico per svolgere la prima parte della preparazione estiva: spicca il ritorno di Gigi Buffon , così come la presenza degli altri nuovi acquisti Demiral, Rabiot e Ramsey .

Ma non solo, perchè scorrendo i convocati della Juventus compaiono anche i nomi di Gonzalo Higuain e Marko Pjaca - rientrati dai prestiti a e - nonchè Mattia Perin, il cui futuro appare per in bilico.

Come specifica la , Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi si uniranno al gruppo sabato al pari dei giocatori reduci dagli impegni con le Nazionali.

Di seguito l'elenco completo, composto da 20 elementi della prima squadra e 13 Under 23.

PRIMA SQUADRA

Portieri: Buffon, Perin, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Bonucci , Cancelo , Chiellini, Demiral, De Sciglio, Rugani

Centrocampisti: Emre Can, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey

Attaccanti: Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic, Pjaca

UNDER 23

Loria

Beruatto

Coccolo

Di Pardo

Clemenza

Frederiksen

Kastanos

Muratore

Touré

Mavididi

Peeters

Pereira

Zanimacchia