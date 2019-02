Juventus contrariata dall'atteggiamento di Dybala: occhio all'Inter di Marotta

La Juventus si trova a dover gestire ancora una volta Paulo Dybala. Intanto Marotta continua a pensare al clamoroso colpo.

Nella partita contro il Parma, Paulo Dybala non è stato impiegato da Massimiliano Allegri: né dal primo minuto, né a partita in corso. L'attaccante della Juventus, come vi abbiamo già raccontato, ha così lasciato la panchina dello Stadium dopo il terzo cambio, contrariato per non essere entrato in campo.

Alla Juventus questa mossa di Dybala non è piaciuta, anche perché ciclicamente il giocatore dà segni di insofferenza, di lamentele durante qualche sostituzione e quant'altro. Come riporta 'Tuttosport', però, l'argentino non sarà multato.

Tuttavia, la dirigenza lo richiamerà e da martedì, giorno della ripresa degli allenamenti, è lecito attendersi se non un chiarimento dalla Joya, qualcosa che gli assomigli parecchio.

Non ci scordiamo nemmeno la situazione tattica che sta vivendo Dybala, che forse cammina di pari passo con quella emozionale. Impiegato in un nuovo ruolo in questa stagione, la Joya fatica tremendamente a trovare la via del goal e gioca lontano dalla porta avversaria.

In tutto questo contesto si inserisce Giuseppe Marotta, che alla Juventus lo ha portato personalmente e che adesso continua ad ammirarlo da amministratore delegato dell'Inter.

Qualora dalla Juventus si aprisse uno spiraglio per Dybala, l’Inter farebbe un’attenta analisi. Sarebbe una trattativa enormemente complicata sotto tutti i punti di vista, ma ci fosse anche solo una speranza di portarlo a Milano, Marotta la inseguirà.

Il 'sogno' Dybala potrebbe andare di pari passo con la situazione relativa a Mauro Icardi. Se il Capitano dovesse continuare ad avere problemi nell'adeguare il suo contratto, ogni scenario sarebbe aperto, anche quello di una rivoluzione nell'attacco dell'Inter.