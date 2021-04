Juventus con la rosa quasi al completo: out solo Bernardeschi

Dopo una stagione a dir poco tormentata, Pirlo può finalmente contare sull'intera rosa per la volata Champions. E domenica c'è l'Atalanta.

Dopo una stagione a dir poco tormentata, tra infortuni più o meno gravi e tanti casi di Covid, Pirlo può finalmente sorridere. La Juventus infatti si presenta ai nastri di partenza per la volata Champions quasi al completo.

Martedì anche Bonucci, appena guarito dal coronavirus, si è unito ai compagni quindi attualmente resta fermo ai box causa Covid il solo Federico Bernardeschi.

Ottime notizie per Pirlo in vista delle ultime otto giornate di campionato in cui la Juventus si giocherà l'accesso alla prossima Champions League. A partire dalla delicatissima trasferta di Bergamo in programma domenica pomeriggio.

Contro l'Atalanta, insomma, il tecnico avrà finalmente solo problemi di abbondanza soprattutto in difesa ma è probabile che Pirlo confermi la formazione che ha fatto molto bene contro il Napoli.

In quel caso Alex Sandro tornerebbe tra i titolari con l'avanzamento di Cuadrado sulla linea dei centrocampisti e Kulusevski in panchina, così come Dybala. Intoccabile, ovviamente, Federico Chiesa.

La Joya sta molto meglio, ma al momento Pirlo sembra orientato a non toccare la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo in cerca di riscatto dopo la prestazione non troppo brillante offerta contro il Genoa.

Adesso però le alternative, come detto, non mancano. La Juventus è pronta per la volata finale.