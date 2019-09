Pari con la Juventus, Commisso promuove la Fiorentina: "Siamo meglio di loro"

Serviva una prestazione di altissimo spessore per rallentare la marcia della e la al Franchi è riuscita effettivamente a mettere in difficoltà i bianconeri proponendo un calcio fatto di intensità, ma anche molto coraggio.

Rocco Commisso, che ha colto il suo primo punto da presidente in dopo le sconfitte patite contro e , intervistato ai microfoni di Sky si è complimentato con la sua squadra.

Nonostante viva negli , il nuovo presidente gigliato ha assistito dal vivo alle prime tre uscite di campionato della sua squadra.

Vincenzo Montella, dopo la partita, ha parlato di Castrovilli come del possibile erede di Antognoni.

“Un ragazzo fenomenale, io non sono un esperto, ma è bravo. Io la vedo così: la aveva 200 milioni di giocatori in campo e altri 100 in panchina e noi poverini ne avevamo 50 in tutto. Dovevamo perdere 6-0 e invece abbiamo pareggiato e quindi siamo meglio di loro”.