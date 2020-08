Juventus, colpo in prospettiva: è fatta per Iling-Junior dal Chelsea

In attesa di definire l'acquisto del nuovo attaccante che dovrebbe essere Edin Dzeko, la mette a segno un colpo in prospettiva che andrà a rimpolpare le giovanili.

E' praticamente fatta per Samuel Iling-Junior, esterno classe 2003 che il 4 ottobre compirà 17 anni. Arriva dal , club che lo ha visto crescere e a cui ha dedicato il suo ultimo post su Instagram.

"Tante emozioni, essere arrivato al Chelsea così giovane mi ha formato, non solo come giocatore ma anche come persona. E' stato un viaggio benedetto, ringrazio tutti i componenti dell'Academy: dai groundsmen allo staff della cucina, i compagni, gli allenatori, l'elenco potrebbe continuare. Sono pieno di gratitudine per il tempo e l'impegno profuso nel mio sviluppo, che mi ha portato dove sono oggi.

Vorrei ringraziare anche le persone intorno a me, la mia famiglia e gli amici che mi hanno costantemente supportato. Infine, vorrei ringraziare Dio per avermi benedetto con questa opportunità e per avermi protetto per tutto il tempo. Questo è solo l'inizio, al Chelsea auguro tutto il meglio per le prossime stagioni".