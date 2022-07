Juventus-Chivas Guadalajara dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Comincia il tour americano della Juventus, impegnata in Nevada contro il Chivas: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Chivas Guadalajara

Data: 23 luglio 2022

Orario: 05:00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Comincia la tourneé negli Stati Uniti per la nuova Juventus di Allegri, a meno di un mese dall'inizio della nuova Serie A. I bianconeri prendono parte al Soccer Champions Tour: prima avversaria sarà il Chivas, ovvero i messicani del Deportivo Guadalajara.

Per i tifosi della Juventus negli Stati Uniti e quelli bianconeri da casa sarà la prima occasione di vedere Di Maria, così come Pogba. In squadra anche Gatti e le sicurezze da cui ripartira Madama, da Bonucci a Zakaria, passando per Vlahovic e Szczesny.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Juventus-Deportivo Guadalajara: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA

La sfida tra Juventus e Chivas Guadalajara si giocherà nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio: appuntamento alle ore 5:00 in quel dell'Allegiant Stadium, impianto di Paradise, Nevada.

DOVE VEDERE JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA IN TV

Juventus-Chivas Guadalajara è disponibile in diretta tv esclusiva su DAZN, utilizzando l'app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast.

JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN per seguire Juventus-Chivas è disponibile su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CHIVAS GUADALAJARA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean