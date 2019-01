Juventus-Chievo, occhi su Bernardeschi: chance dal 1' per essere ancora protagonista

Bernardeschi vuole ripartire riprendendosi la Juventus. Ha iniziato il 2019 segnando al Bologna e la stagione con un goal decisivo al Chievo.

Rispondere colpo su colpo a un Napoli che non molla la presa: questa è la missione della Juventus per questo inizio 2019. Archiviata e messa in bacheca la Supercoppa Italiana, i bianconeri si preparano a sfidare all'Allianz Stadium un Chievo rinato sotto la gestone Di Carlo, in quello che è il testacoda della Serie A.

Ai 53 punti della Juventus il Chievo si contrappone con gli 8 conquistati, partendo peraltro da una penalizzazione di -3. Un divario di 45 punti complessivi che rende l'idea di quanto le due squadre siano distanti dal punto di vista tecnico.

Eppure alla prima giornata la Juventus aveva faticato per strappare i tre punti al Bentegodi, alla primissima di Cristiano Ronaldo in Italia. 2-3 sofferto e di rimonta, dopo che Stepinski e Giaccherini avevano ribaltato il primo vantaggio di Khedira.

A decidere il match, dopo il pareggio firmato da un autogol di Bani, è stato Federico Bernardeschi. Entrato dalla panchina, l'ex Viola si è imposto già alla prima ed è stato grande protagonista delle prime settimane di stagione prima di calare alla distanza, complice anche la crescita dei compagni di reparto.

In questo avvio di 2019 il classe 1994 azzurro è tornato a proporsi come uno degli uomini chiave dei bianconeri, segnando in Coppa Italia al Bologna. Un goal che gli mancava dal 23 settembre, contro il Frosinone.

Un goal che gli ha anche permesso di dimenticare le panchine. Ora, complice l'infortunio di Mandzukic e la lungodegenza di Cuadrado, l'ex Fiorentina è pronto a riprendersi una maglia da titolare proprio contro il Chievo, la squadra a cui ha segnato il primo goal stagionale: Allegri sembra infatti intenzionato a schierarlo nel tridente.

Bernardeschi comporrà il trio d'attacco insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo, con a centrocampo il trio composto da Khedira, Emre Can e Matuidi. In difesa riposo per Cancelo e Chiellini: spazio a Rugani e De Sciglio, così come per Perin in porta.

Il Chievo dovrebbe rispondere con il canonico 4-3-1-2, con Meggiorini e Pellissier coppia d'attacco supportata dal grande ex Emanuele Giaccherini.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.