Juventus-Chievo, le formazioni ufficiali: Perin e Douglas Costa dal 1’

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Chievo. Allegri lancia Perin, c’è anche Douglas Costa dal 1’. Khedira in panchina.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernadeschi, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic, Depaoli; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Juventus e Chievo si affrontano all’Allianz Stadium di Torino, nel match che chiude la 20esima giornata di Serie A. I bianconeri, cercano punti per rispondere al Napoli e continuare indisturbati la loro corsa in vetta alla classifica, i Mussi Volanti puntano ad un risultato di prestigio che possa avvicinarli alla zona salvezza.

Massimiliano Allegri, disegna la compagine campione d’Italia con un 4-4-2 che prevede Perin tra i pali ed un pacchetto difensivo completato da De Sciglio, Rugani, Chiellini ed Alex Sandro (che ha recuperato da un attacco febbrile).

A centrocampo, Benrardeschi e Douglas Costa sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Emre Can e Matuidi formano il duo di mediana, mentre Khedira va in panchina a causa di una botta al ginocchio. In attacco c’è Dybala con Cristiano Ronaldo.

L'articolo prosegue qui sotto

Mimmo Di Carlo risponde con un 4-3-1-2 nel quale sono Bani, Rossettini, Tomovic e Depaoli a comporre la linea difensiva davanti a Sorrentino.

A centrocampo, Radovanovic è il vertice basso di un rombo che prevede Kiyine ed Hetemaj come interni di centrocampo, mentre Giaccherini agisce qualche metro più avanti in veste di trequartista. In attacco spazio alla coppia composta da Meggiorini e Pellissier.