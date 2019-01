Juventus-Chievo 3-0: Tris bianconero allo Stadium, Madama torna a +9

La Juventus supera senza troppi affanni il Chievo con la reti di Douglas Costa, Emre Can e Rugani. Sorrentino para un calcio di rigore a Ronaldo.

La prima della classe contro l'ultima. Da una parte una squadra fortemente indirizzata verso l'ottavo scudetto di fila, dall'altra una formazione alle prese con una stagione complicata che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe sfociare nella retrocessione. Prospettiva chiara, nonostante manchi da disputare ancora (quasi) l'intero girone di ritorno. Insomma, la sfida tra Juventus e Chievo difficilmente avrebbe potuto proporre esito differente. Nessun miracolo calcistico allo Stadium, nessuna novità. E se il Napoli chiama, i campioni d'Italia rispondono senza fare complimenti.

Reduci dalla Supercoppa Italiana vinta a Gedda, i bianconeri propongono l'ormai consolidato turnover ragionato. Alle porte le trasferte di Roma e Bergamo, tra campionato e Coppa Italia, fondamentale quindi sfruttare l'intera rosa. Spazio a un ibrido 4-4-2. Dentro Perin, Rugani, De Sciglio e Bernardeschi. Made in Italy. I clivensi rispondono con una sorta di 5-3-2, con l'ex applauditissimo Giaccherini ad agire occasionalmente alle spalle di Meggiorini e dell'eterno Pellissier.

Aria di festa per la Signora fin dal pre-riscaldamento, con i padroni di casa a mostrare ai propri tifosi l'ultimo trofeo conquistato. La prima conclusione del match è di Meggiorini, che di destro impegna l'attento Perin. Ma è la Juventus a passare, grazie a una bell'azione individuale targata Douglas Costa. I clivensi provano a farsi timidamente dalle parti di Perin, ma è ancora Madama ad andare in rete, questa volta con Emre Can, alla prima gioia personale in bianconero. Nella ripresa, Ronaldo dimostra – per una volta – di essere umano, fallendo l'appuntamento dal dischetto contro l'ottimo Sorrentino. CR7 ci prova in tutti i modi, tuttavia non è serata. Per lui. Chiamatelo, se volete, umano. La (chiude definitivamente Rugani.

25' - Quattro dei cinque gol di #DouglasCosta in Serie A sono stati messi a segno nel corso dei primi 25 minuti di gioco. Puntuale. #JuveChievo — OptaPaolo (@OptaPaolo) 21 gennaio 2019

I GOAL

14' DOUGLAS COSTA 1-0

Dybala serve l'ex Bayern Monaco, che parte in velocità e, arrivato ai venti metri, calcia di potenza infilando Sorrentino alla sua sinistra.

45' EMRE CAN 2-0

Dybala serve con un passaggio preciso in area per il centrocampista tedesco, il quale controlla con il sinistro e piazza la palla all'angolino con il destro.

84' RUGANI 3-0

Punizione dal limite di Bernardeschi, il centrale toscano salta da fermo e insacca di testa da pochi passi.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CHIEVO VERONA 3-0

MARCATORI: 14' Douglas Costa, 45' Emre Can, 84' Rugani

JUVENTUS (4-3-3) Perin 6; De Sciglio 6, Rugani 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 6.5 (89' Kean s.v.); Bernardeschi 6.5 (86' Spinazzola s.v.), Emre Can 7, Matuidi 6.5; Douglas Costa 7 (76' Bentancur s.v.), Ronaldo 5, Dybala 6.5. Allenatore: Allegri

CHIEVO (4-3-1-2) Sorrentino 7, Depaoli 5 (66' Jaroszynski 6), Tomovic 5, Bani 5, Rossettini 5.5, Kiyine 6; Radovanovic 5, Hetemaj 5 (62' Vignato 6); Giaccherini 5.5; Meggiorini 5, Pellissier 5.5 (65' Stepinski 6). Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Bani, De Sciglio, Kiyine

Espulsi: Nessuno