Juventus, Chiesa primo obiettivo ma Commisso fa muro: "Neanche per 100 milioni"

Sarebbe il regalo perfetto per Maurizio Sarri ma portare Federico Chiesa alla sarà più difficile del previsto. A complicare i piani di Paratici è stato l'arrivo alla di Rocco Commisso.

Il nuovo proprietario della Viola infatti, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', ha ribadito la volontà di trattenere Chiesa a Firenze.

"Ho detto il giorno della presentazione che Chiesa rappresenta la Fiorentina in nazionale, per me il massimo. Non lo vendo. Se mi offrissero 100 milioni? Neanche. Non abbiamo bisogno di soldi. Mi hanno detto che nel contratto non ci sono clausole che lo liberano. Voglio tenere Chiesa almeno un anno, e quando dico 'almeno', intendo che vorrei tenerlo di più, ma vediamo...".