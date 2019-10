Juventus, Chiellini su Sarri e Allegri: "Entrambi vogliono vincere, ma in modo diverso"

La concreta e spietata sembra aver lasciato il passo a una squadra capace di impreziosire vittorie e prestazioni col bel gioco: sta qui la differenza sostanziale tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, due facce della stessa medaglia bianconera.

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Giorgio Chiellini ha esposto le diverse visioni dei due tecnici, lontani tra loro a causa di modi di intendere il calcio che viaggiano in parallelo.

Eppure un punto di contatto esiste: è la voglia di vincere sempre ad accomunare Sarri e Allegri.

"Come ho detto prima non c’è un approccio migliore o peggiore. L’empatia che si deve creare fra l’allenatore e la squadra per mettere in pratica quello che vuole lui è la risorsa fondamentale. La cosa in comune tra Sarri e Allegri è che ambedue vogliono vincere. Il modo di arrivarci è diverso, ma non ne esiste uno migliore e uno peggiore. Secondo me la vincerà se riuscirà a prendere il meglio di entrambi. Due grandi allenatori".