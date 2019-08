Juventus, Chiellini fuori dalla lista Champions: Rugani verso la permanenza

Il grave infortunio di Chiellini, che non verrà inserito nella lista Champions, regala un'altra occasione a Rugani. Il difensore resta alla Juventus.

La tegola si è abbattuta sulla alla vigilia della gara di stasera contro il : Giorgio Chiellini si ferma ancora, ma stavolta il capitano ne avrà per parecchi mesi.

Il difensore bianconero infatti ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'allenamento di venerdì pomeriggio e nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico.

Secondo 'Tuttosport' però dagli ambienti della Juventus filtra un cauto ottimismo sui tempi di recupero , dato che la lesione sarebbe parziale e e non causata da un contrasto di gioco.

La sensazione, insomma, è che Chiellini potrebbe recuperare nel giro di 4-5 mesi rispetto ai sei solitamente previsti in caso di infortuni come questo ma il suo 2019 è sicuramente finito con largo anticipo.

Tanto che, a meno di clamorosi colpi di scena, il nome di Chiellini a questo punto non verrà inserito nella lista Champions per la fase a gironi che il capitano bianconero d'altronde salterà per intero.

L'infortunio di Chiellini comunque non lascia scoperta la Juventus, visto che attualmente a disposizione di Sarri ci sono ben quattro difensori centrali: Bonucci, De Ligt, Demiral e Rugani.

E così quest'ultimo, che fino a qualche ora fa sembrava destinato alla cessione, adesso dovrebbe restare alla Juventus almeno fino a gennaio e probabilmente verrà inserito anche in lista Champions proprio al posto di Chiellini.

Secondo 'La Stampa' però non è del tutto escluso neppure che la Juventus torni sul mercato, magari anticipando l'arrivo di Romero dal o tornando su Umtiti che resta in uscita dal .

All'inizio del 2020 poi, dopo aver capito i reali tempi di recupero di Chiellini, la Juventus valuterà eventualmente la situazione e deciderà se inserire il capitano nella lista Champions per la fase a eliminazione diretta. Sempre che Rugani nei prossimi mesi non riesca a riconquistare Sarri...