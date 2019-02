Juventus, Chiellini ammette: "Sostituire Buffon non è facile, Ronaldo come Bolt e Federer"

Chiellini racconta la vita da capitano: "Non devi farti gli affari altrui e mantenere l'equilibrio. Vidal era buono come il pane ma particolare".

Giorgio Chiellini racconta la sua nuova vita da capitano della Juventus in una lunga intervista doppia rilasciata a 'La Stampa' insieme al campione di atletica Filippo Tortu.

Il difensore bianconero ammette come raccogliere l'eredità di Gianluigi Buffon non sia stato semplice, anzi.

"Mettere d’accordo 25 persone nel quotidiano è dura. Da capitano non devi farti gli affari altrui, ma mantenere l’equilibrio e in uno spogliatoio multietnico con origini, abitudini e religioni diverse non è sempre facile. Però condividere è bello".

Chiellini quindi spiega il suo rapporto con Cristiano Ronaldo che viene definito 'interessante'.

"Leader si diventa, io sono curioso, sono un buon osservatore e imparo. Avere vicino Ronaldo, per esempio, è interessante. È di quelli come Bolt, Federer: conoscere le abitudini di chi ha una marcia in più serve. Non per imitare, per allargare il punto di vista".

Le vittorie d'altronde cambiano tutti e in tal senso Chiellini racconta un retroscena sull'Italia 2006.

"Lloris ha detto che dopo il Mondiale vinto ha avuto mesi difficili perché non trovava nuove forze o motivazioni. Credo che in nazionale sia così, l’ho visto sugli juventini che avevano vinto nel 2006 , erano stralunati. Con il club è diverso, alla Juve una vittoria è soprattutto sollievo: “Questa è andata”.

Infine Chiellini commenta scherzosamente il Festival di Sanremo appena terminato e paragona gli uomini di spettacolo ad alcuni calciatori.