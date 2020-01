Juventus, chiarimento tra Dybala e Sarri: la Joya 'vede' il rinnovo

Torna il sereno in casa bianconera tra Paulo Dybala e Maurizio Sarri: il chiarimento è avvenuto già nello spogliatoio di Roma-Juventus.

Ancora una sostituzione poco gradita, ma in casa il sereno è tornato immediatamente: il cambio nella ripresa di -Juventus con Higuain aveva fatto saltare i nervi a Paulo Dybala, ma il chiarimento con Maurizio Sarri è arrivato poco dopo già negli spogliatoi.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', è tornato il sereno tra l'attaccante argentino e l'allenatore toscano, che al fischio finale aveva subito minimizzato il gesto della Joya:

"Dybala arrabbiato? Non me ne può fregare di meno, non mi interessa. La partita mi diceva altre cose, se si arrabbia e poi risponde sul campo fa benissimo, sono cose che rientrano abbastanza nella normalità. Del resto, non ho mai visto giocatori uscire contenti".

Non preoccupano dunque le prime scintille di Dybala nei confronti di Sarri: l'ex aveva già manifestato segnali di fastidio contro Allegri con la stretta di mano non data nel gennaio 2017 in occasione di -Juventus e con il rientro anticipato negli spogliatoi durante - del febbraio 2019.

Intanto si aprono nuovi orizzonti sul fronte rinnovo: il contratto dell'attaccante scade nel 2022, ma nel 2020 potrebbe arrivare la firma del prolungamento fino al 2024 con aumento dell'ingaggio da 7 a 10 milioni all'anno. Non sono ancora previsti voli in per il procuratore Jorge Antùn, ma i discorsi potrebbero essere avviati a breve.