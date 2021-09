Juventus e Chelsea si sfidano nella fase a gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un match di grande importanza e prestigio. La compagine bianconera infatti, nella seconda giornata della fase a gironi dell’edizione 2021/2022 della massima competizione continentale, i campioni d’Europa del Chelsea .

Gli uomini di Massimiliano Allegri ripartiranno dalla vittoria maturata sul campo del Malmoe . Nel sfida d’esordio nel torneo, che si è disputata lo scorso 14 settembre all’Eleda Stadion, si sono imposti con un netto 3-0 che porta le firme in calce nel tabellino di Alex Sandro, Dybala e Morata.

Anche i Blues di Thomas Tuchel hanno iniziato il loro cammino nella competizione con un successo. Nella gara di debutto giocata giocata a Stamford Bridge contro lo Zenit si sono infatti imposti per 1-0 grazie ad una rete di Romelu Lukaku.

La classifica del Gruppo H , quello in cui le due squadre sono impegnate, recita quindi ovviamente: Juventus 3, Chelsea 3, Zenit 0, Malmoe 0.

Quella che andrà in scena sarà quinta sfida ufficiale (le precedenti si sono giocate tutte in Champions League) tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla di un’assoluta parità, visto che le due squadre hanno sin qui ottenuto una vittoria a testa a fronte di due pareggi.

L’ultimo confronto risale al 20 ottobre 2012 e anche in quell’occasione si giocava una gara valida per la fase a gironi. Ad imporsi furono i bianconeri per 3-0 con i goal di Quagliarella, Vidal e Giovinco.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Juventus-Chelsea : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-CHELSEA

Juventus-Chelsea si affronteranno mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio della sfida verrà dato alle ore 21,00 .

La gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League che vedrà protagoniste Juventus e Chelsea , verrà trasmessa in esclusiva da Prime Video , la piattaforma di Amazon che si è garantita di diritti della miglior gara di ogni mercoledì.

Sarà quindi possibile seguire la sfida tramite smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Inoltre la gara sarà visibile anche su SkyQ per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca di Juventus-Chelsea per Amazon Prime Video sarà Sandro Piccinini , mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini .

Tramite Amazon Prime Video , sarà possibile seguire Juventus-Chelsea anche in streaming su dispositivi come pc e notebook, o ancora tablet e smartphone. Sarà quindi sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o in esclusiva utilizzare l’apposita app.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la sfida dell’ Allianz Stadium in tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante di Juventus-Chelsea : la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo il match minuto per minuto dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CHELSEA

Possibile 4-4-2 per Massimiliano Allegri che, davanti a Szczesny, dovrebbe schierare una linea difensiva che prevede Danilo ed Alex Sandro sugli esterni e Bonucci e De Ligt al centro. Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, mentre in attacco, con Morata e Dybala out a causa dell'infortunio muscolare rimediato contro la Sampdoria, dovrebbe toccare alla coppia Kean-Kulusevski.

Thomas Tuchel dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 nel quale Azpilicueta e Alonso dovrebbero essere chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra, mentre in mediana dovrebbero esserci Kovacic e Kante ai fianchi di Jorginho. In attacco potrebbe essere Werner la spalla di Lukaku.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.