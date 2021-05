Cosa serve alla Juventus per la Champions League

La Juventus non è ancora tagliata fuori dalla corsa alla Champions: tutte le combinazioni per la qualificazione dei bianconeri.

L'Inter giocherà i gironi di Champions League, così come l'Atalanta. Solamente due squadre tra Milan, Napoli e Juventus giocheranno la massima competizione europea. L'altra dovranno accontentarsi dei gironi di Europa League, con Roma e Sassuolo a contendersi invece la qualificazione in Conference League.

Milan e Napoli sembrano le grandi favorite per giocare la Champions League 2021/2022, ma la Juventus rimane aggrappata alle ultime possibilità. Il mancato successo dei rossoneri contro il Cagliari, infatti, fa sì che i bianconeri possano ancora sperare.

JUVENTUS IN CHAMPIONS LEAGUE SE...

Batte il Bologna e il Milan perde o pareggia contro l'Atalanta

Batte il Bologna e il Napoli perde o pareggia contro il Verona

JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE SE...

Pareggia contro il Bologna

Perde contro il Bologna

Batte il Bologna e sia Milan che Napoli battono rispettivamente Atalanta e Verona

JUVENTUS E NAPOLI A PARI PUNTI

Il Napoli è in vantaggio netto nella differenza reti generale, + 45 a +36: viene considerata questa in caso di arrivo a pari punti, visti goal e vittorie pari negli scontri diretti. Azzurri in Champions League.

JUVENTUS E MILAN A PARI PUNTI

Milan in Champions grazie alla maggior differenza reti negli scontri diretti, vista la parità nel primo criterio dei punti (tre a testa) negli scontri diretti.

MILAN, NAPOLI E JUVENTUS A PARI PUNTI

Si considerano gli scontri diretti: due vittorie e due sconfitte a testa per tutte. Parità. Si va dunque a considerare il secondo criterio, la differenza reti generale negli scontri diretti: Milan in Champions League per la maggior differenza reti. Parità tra Napoli e Juventus: Napoli in Champions per la maggior differenza reti generale in campionato (a meno che non perda con dieci o più goal di scarto contro il Verona).