La Juventus tratta la cessione di Rugani: il Rennes lo vuole in prestito

Il Rennes ha chiesto Rugani alla Juventus, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. I francesi ora parlano con l'agente.

Sembrava vicino al , invece il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere in e più precisamente al .

Il club francese, infatti, avrebbe imbastito una trattativa last minute con la per acquistare il difensore in prestito con diritto di riscatto.

In queste ore il Rennes sarebbe a colloquio con l'agente di Rugani per convincerlo a trasferirsi in . Una soluzione che permetterebbe a lui di giocare con maggiore continuità ed alla Juventus di liberare un posto.

Posto che potrebbe essere preso da Federico Chiesa. Prima di affondare il colpo per l'esterno della però la Juventus deve operare almeno una cessione tra Rugani, De Sciglio e Douglas Costa.

Ecco perché l'eventuale accordo col Rennes potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata dei bianconeri. La palla, ora, passa a Rugani.