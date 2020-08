La Juventus celebra Ronaldo: MVP dell'anno secondo i tifosi

Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio di MVP dell'anno secondo i tifosi: è lui il più votato dal popolo della Juventus nell'arco della stagione.

Non è bastato alla il nono titolo consecutivo per concludere una stagione con un bilancio positivo: non sono bastati neanche i goal di Cristiano Ronaldo per evitare l'eliminazione dalla .

Le prestazioni e i numeri del fuoriclasse portoghese rappresentano la grande certezza della stagione juventina: per questo l'ex si è aggiudicato il premio di 'MVP of the Year by eFootball PES 2021'.

Altre squadre

L'annuncio è stato dato direttamente dalla società bianconera tramite un comunicato ufficiale:

"Per i suoi gol, la sua classe, la sua freddezza, la sua leadership, il suo essere fuoriclasse assoluto, CR7 è risultato il giocatore più votato dai tifosi bianconeri, durante tutto l’arco dell’anno. A Cristiano va dunque il premio di MVP of The Year powered by eFootball PES 2021. Congratulazioni, campionissimo".

Il premio in collaborazione con il titolo calcistico di Konami (con cui la ha una partnership esclusiva) celebra dunque il giocatore più votato dalla tifoseria. Una piccola consolazione per il portoghese dopo la brutta delusione europea.