Juventus, Capello azzera Ronaldo: "Non dribbla un avversario da tre anni"

Fabio Capello punta il dito contro il comportamento di Cristiano Ronaldo alla sostituzione: "Non è stato bello, si è campioni anche quando si esce".

La vince la sfida contro il grazie alla perla di Dybala, ma in casa bianconera tiene banco anche la reazione di Cristiano Ronaldo, uscito scuro in volto e andato via dallo stadio addirittura prima della partita.

Fabio Capello ha commentato il rendimento del fuoriclasse portoghese ai microfoni di 'Sky Sport':

"Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni, è la verità. Andate a vedere. Io mi ricordavo il Ronaldo della , ti lasciava li. In area è un campione. In questo momento non sta bene, va recuperato dal punto di vista fisico. L'età può essere un fattore, lui ha costruito la sua carriera sulla forza fisica e sull'agilità".

L'ex allenatore di Juventus, Milan e ha poi bacchettato CR7 riguardo la sua reazione con Sarri al momento della sostituzione:

"Non è stato bello quello che ha fatto Ronaldo. Uno deve essere campione anche quando esce. A fine partite gli avrei parlato, per rispetto dei compagni. Tu sei campione e devi rispettare i compagni. Io ti cambio perchè voglio vincere la partita".

Anche Beppe Bergomi conferma la tesi di Capello sulla trasformazione tecnica di Ronaldo: