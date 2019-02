Juventus, Cancelo flop nel tridente: esperimento fallito per l'Atletico

Allegri contro il Bologna ha schierato Cancelo alto ma la prestazione del portoghese è stata insufficiente, esperimento fallito per la Champions.

La Juventus torna da Bologna con tre punti pesanti ma senza troppe buone notizie in vista del ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid .

Tra i (tanti) meno c'è sicuramente la prestazione offerta al 'Dall'Ara' da Joao Cancelo che Allegri ha deciso di schierare nel tridente insieme a Cristiano Ronaldo e Mandzukic .

Il portoghese però, al contrario di quanto accaduto contro la Lazio quando il suo ingresso in quella posizione a partita in corso era stato determinante, non ha inciso. Anzi.

A spiegare le troppe difficoltà incontrate da Cancelo nel ruolo d'altronde è stato lo stesso Allegri al termine della gara di Bologna.

"Con la Lazio mancavano 20 minuti, era un'altra partita. Quando parti dall'inizio non è semplice giocare lì, gli avevo chiesto di dare molta ampiezza e in alcuni momenti ha fatto molto bene. Poi è normale che faccia meglio da terzino, dove ha maggiore spazio davanti".

In effetti non è un caso che la prova di Cancelo, così come quella di tutta la Juventus, sia cresciuta con l'ingresso di Dybala al posto di Alex Sandro e il conseguente arretramento di Cancelo nel ruolo di terzino con De Sciglio dall'altra parte.

Proprio questa quindi potrebbe essere la soluzione migliore anche in vista del ritorno contro l'Atletico, quando Alex Sandro sarà assente causa squalifica.

Resta invece aperto il rebus in attacco dove Allegri dovrà decidere se puntare ancora sul tridente Dybala-Mandzukic-Ronaldo o magari scommettere su uno tra Douglas Costa e Bernardeschi .

Sempre che il secondo, ieri tra i migliori della Juventus come mezzala , non venga schierato a centrocampo al posto di Bentancur con Pjanic in regia e Matuidi sul centro-sinistra.

Ad oggi insomma i dubbi di Allegri sono ancora tanti: l'esperimento Cancelo esterno alto però sembra fallito. Definitivamente?