Juventus-Cagliari, i convocati: out Chiellini e Khedira, Bentancur squalificato

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Cagliari: out i lungodegenti Chiellini e Khedira. Bentancur fuori per squalifica.

La si prepara a fare il suo esordio nel nuovo anno all'insegna della continuità. La notte, in termini di tridente pesante o meno, porterà una decisione definitiva. Intanto, però, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista dell'imminente sfida casalinga contro il .

Tutto come da copione, con tre assenze forzate. Ovvero: out i lungodegenti Chiellini e Khedira, con Bentancur squalificato. Gli altri, invece, abili e arruolabili per la gara con gli isolani, attualmente sesti in classifica a quota 29 punti.

In attesa di trovare una collocazione, ecco ancora Pjaca presente in lista. Su questa traccia di mercato dovrebbero emergere novità nei prossimi giorni, in quanto mezza serie A sarebbe disposta ad accogliere il croato con la formula del prestito secco.

Regolarmente in gruppo sia De Ligt sia Dybala che, non al top delle rispettive condizioni fisiche, domani potrebbero partire dalla panchina.