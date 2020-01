Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ramsey titolare, fuori Higuain

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: Ramsey prende posto nel tridente, Higuain fuori. Demiral dal 1'. Esordio assoluto in A per Walukiewicz.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Ramsey sorpresa nel tridente di Maurizio Sarri: escluso Gonzalo Higuain. Davanti ci sono Dybala e Cristiano Ronaldo. Rabiot completa il centrocampo con Pjanic e Matuidi, ancora panchina per Emre Can. Squalificato Bentancur.

In difesa ancora fuori De Ligt: c'è Demiral vicino a Bonucci, con Cuadrado titolare a destra e Alex Sandro a sinistra. Tra i pali c'è Szczesny.

Cagliari in emergenza in difesa: Maran si affida al giovane polacco Walukiewicz, all'esordio assoluto in , con Klavan, mentre Cacciatore e Pellegrini presidiano le fasce. Nessuna novità tra centrocampo e attacco: Rog, Cigarini e Nandez, in mezzo, con Nainggolan a supporto di Simeone e Joao Pedro. In porta torna Olsen dalla squalifica.

