Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Cagliari si sfidano per l'ottava giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus di Andrea Pirlo è attesa da un match che sulla carta le potrebbe consentire di fare un passo in classifica, ma il Cagliari di Eusevio Di Francesco proverà invece a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora, in una trasferta proibitiva come quella di .

Segui Juventus-Cagliari in diretta streaming su DAZN

La squadra bianconera, per quanto riguarda il campionato, arriva dal bruciante pareggio contro la Lazio all'Olimpico: la Juventus è stata freddata a tempo scaduto da Caicedo, che ha scatenato un po' di critiche verso la gestione della partita di Pirlo.

Altre squadre

Il Cagliari dopo un complicatissimo inizio di si è ripreso e arriva dalla convincente vittoria contro la Sampdoria. Di Francesco pare abbia trovato la quadratura del cerchio per i suoi uomini.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

La Juventus nonostante un avvio a singhiozzo, occupa il quinto posto della classifica ad una distanza di quattro punti dal capolista. Il Cagliari si è tolto dalle sabbie mobili ed è attualmente in undicesima posizione.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Cagliari: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CAGLIARI

La partita tra Juventus e Cagliari si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, a porte vuote. Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45 di sabato 21 novembre.

Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Juventus-Cagliari anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Juventus-Cagliari in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale di Juventus-Cagliari con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Andrea Pirlo si trova a dover fare i conti con molti problemi difensivi. Senza Chiellini e Bonucci, è probabile il varo della coppia centrale formata da Demiral e dal recuperato De Ligt. Kulusevski e McKennie esterno di centrocampo, con Arthur e Rabiot in mezzo. In attacco non si discute, con un Dybala afflitto peraltro da problemi fisici, tocca ancora a Ronaldo e Morata.

Di Francesco ormai ha varato la sua formazione tipo: sarà ancora 4-2-3-1, con Walukiewicz e Godin difensori centrali davanti a Cragno. Marin e Rog a comporre la mediana a centrocampo, Sottil in vantaggio su Ounas per giocare nella batteria dei trequartisti. Problemi per la maglia di terzino sinistro: out Lykogiannis e Faragò, difficile il recupero di Tripaldelli, potrebbe toccare a Pisacane o Klavan.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.