Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari Data: 21-12-2021

21-12-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus e Cagliari chiudono ufficialmente il loro 2021 affrontandosi nel turno infrasettimanale pre natalizio, valevole come ultima giornata del girone d'andata di Serie A.

Segmento di stagione complessivamente positivo per i bianconeri vincenti in quattro delle ultime cinque uscite in campionato.

L'ultimo di questi è maturato al Dall'Ara di Bologna, dove la formazione di Massimiliano Allegri si è imposta 2-0 grazie alle reti di Morata e Cuadrado.

Di fronte, nell'ultima dell'anno davanti al pubblico dello Stadium, ci saranno i sardi allenati da Walter Mazzarri.

Per i cagliaritani, situazione delicatissima: nell'ultima sfida di campionato è maturato un umiliante 0-4 casalingo contro l'Udinese che tiene ancorati Joao Pedro e compagni al penultimo posto in classifica.

Il precedente risalente alla passata stagione narra di un successo zebrato griffato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, buona per sigillare il definitivo 2-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Cagliari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CAGLIARI

Juventus-Cagliari si giocherà martedì 21 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV

Il match di Torino verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Diverse le possibilità per gli abbonati che potranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, a una console come PlayStation e Xbox, o, infine, tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

JUVENTUS-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

L'ultima uscita della stagione di Juve e Cagliari verrà trasmessa da DAZN anche in diretta streaming: servirà collegarsi al portale se si accede tramite pc o notebook, mentre sarà necessario scaricare l'app se si decide di connettersi con smartphone o tablet.

Il faccia a faccia tra Allegri e Mazzarri verrà raccontato in diretta anche da GOAL, attraverso la consueta diretta testuale che potrete seguire collegandovi al portale. Da Torino tutti gli aggiornamenti minuto per minuto: dall'annuncio delle formazioni ufficiali, passando per il racconto della partita, sino alle voci dei protagonisti dopo il fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Juventus-Cagliari sarà raccontata su DAZN da Riccardo Mancini. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, sarà presente Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

Con Dybala ancora da valutare e Pellegrini uscito malconcio dalla trasferta di Bologna, Allegri dovrebbe riproporre Alex Sandro e Locatelli dall'inizio. Davanti potrebbe toccare ancora a Kean, affiancato da Morata e Bernardeschi. A centrocampo conferma per McKennie e Rabiot mentre in difesa ci saranno ancora Bonucci e de Ligt.

Mazzarri potrebbe optare per qualche cambiamento dopo il tonfo interno con l'Udinese: out Marin per squalifica, a centrocampo potrebbe rivedersi Deiola insieme a Nandez e Grassi. Sulle corsie Bellanova favorito sulla destra con Lykogiannis che spera di superare la concorrenza di Dalbert a sinistra. In difesa Ceppitelli, Godin e Caceres. Attacco affidato a Joao Pedro e a Keita.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Morata. All. Allegri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Caceres; Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.