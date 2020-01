Juventus-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus ospita il Cagliari nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, che divide con l' la vetta della classifica di , sfida il rivelazione di Rolando Maran nel primo impegno ufficiale del 2020, valido per la 18ª giornata di campionato. Madama guida la graduatoria con 42 punti e un cammino di 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i sardi si trovano al 6° posto con 29 punti, frutto di 8 successi, 5 pareggi e 4 k.o.

Fra le due squadre sono 38 i precedenti giocati in Serie A in casa dei piemontesi, con un bilancio che sorride nettamente a questi ultimi con 22 vittorie, 12 pareggi e 2 soli successi degli isolani. L'ultima vittoria dei rossoblù è del 31 gennaio 2009, quando la squadra guidata da Allegri si impose 3-2 sui padroni di casa con le reti di Biondini, Jeda e Matri. Da allora sono arrivati 14 successi dei bianconeri e 3 pareggi.

La Juventus, inoltre, è imbattuta in casa da 29 partite, con una serie positiva di 24 vittorie e 5 pareggi, ma il Cagliari è riuscito a fare almeno un goal nelle ultime 10 partite disputate in trasferta in campionato. La Vecchia Signora ha collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, il Cagliari è reduce invece da un momento difficile con una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior realizzatore della Juventus con 10 goal segnati, meglio di lui ha fatto al momento João Pedro, autore di 11 reti per il Cagliari. Il belga Radja Nainggolan ha preso parte alla realizzazione di 3 goal nelle ultime 4 gare contro i bianconeri, realizzando 2 goal e fornendo un assist. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari Data: 6 gennaio 2020

6 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-CAGLIARI

Juventus-Cagliari si disputerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 77° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Juventus-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Juventus-Cagliari in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarri verso una maglia da titolare a Ramsey, con Dybala in leggero vantaggio su Higuain per affiancare CR7. Demiral o De Ligt accanto a Bonucci in difesa, a destra Cuadrado, in mediana Rabiot con Pjanic e Matuidi.

Emergenza in difesa per Maran, che dovrà fare i conti con la squalifica di Pisacane e i problemi fisici di capitan Ceppitelli, che non ha ancora recuperato dalla fascite plantare. È recuperato invece Cacciatore, ma l'ex non è ancora al meglio e potrebbe cominciare la gara dalla panchina. In porta tornerà Olsen dopo aver scontato i 4 turni di squalifica. Al centro della retroguardia rossoblù, dunque, dovrebbe esserci il debutto del giovane polacco Walukiewicz accanto a Klavan, con Faragò come terzino destro e Luca Pellegrini a sinistra. In mediana tornerà Nandez dopo il turno di stop, e affianco all'uruguayano giocheranno Cigarini in cabina di regia e Rog come mezzala sinistra. Davanti Nainggolan agirà sulla trequarti a sostegno delle due punte João Pedro e Simeone. Torna fra i convocati anche Castro, mentre non ci sarà Ragatzu, vittima della tonsillite.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.