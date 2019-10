Juventus, buone notizie: è pronto Danilo e Douglas Costa si allena

Nell'allenamento pomeridiano della Juventus si è allenato con i compagni anche Danilo: ci sarà sabato sera contro il Bologna. In gruppo anche Perin.

Arrivano ottime notizie dall'infermeria per la , la situazione di emergenza sulle fasce per i bianconeri sta volgendo al termine: nell'allenamento pomeridiano in vista della partita con il si è allenato con i compagni Danilo e sabato sera prenderà parte alla sfida.

Dopo aver giocato con solo due terzini ed aver rimaneggiato all'occorrenza Matuidi sulla fascia, Maurizio Sarri ritrova Danilo in pianta stabile, con De Sciglio che è tornato ad allenarsi a parte ed è sulla via del recupero.

Il terzino brasiliano oggi si è allenato col gruppo ed è pronto per giocare già contro il Bologna, come si può vedere con la sfida di velocità intrapresa con De Ligt postata sull'account 'Twitter' della Juventus.

Un altro rientro importante dal sapore verdeoro è quello di Douglas Costa che nell'allenamento di oggi si è allenato a parte e il suo ritorno in campo è sempre più vicino. Il brasiliano è un elemento cardine per la fisionomia della Juventus di Sarri, che con 'Flash' può interpretare il 4-3-3 nel migliore dei modi.

Oggi si è rivisto in campo anche Mattia Perin che si è allenato a parte, mentre Ramsey è stato tenuto ai box dopo gli acciacchi in cui è incappato con la nazionale gallese, ma c'è ottimismo sulla sua disponibilità per Bologna. Sabato sera il trequartista gallese dovrebbe comunque essere tenuto in panchina da Sarri, che punta ad averlo al meglio per la .