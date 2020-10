Juventus, buone notizie su Chiellini: nessuna lesione muscolare alla coscia destra

La Juventus tira un sospiro di sollievo per Giorgio Chiellini: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari alla coscia destra.

Emergenza difesa rientrata alla . Giorgio Chiellini, uscito durante il primo tempo della gara contro la per un fastidio muscolare, non ha riportato lesioni.

Questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto il capitano bianconero mercoledì. Le condizioni di Chiellini quindi verranno monitorate di giorno in giorno per stabilire la data del suo rientro in gruppo.

Molto probabilmente Chiellini verrà tenuto a riposo domenica sera, quando la Juventus ospiterà il allo 'Stadium'. L'obiettivo infatti è averlo al meglio tre giorni dopo contro il .

Attualmente peraltro Pirlo non può ancora contare su de Ligt, alle prese col programma di recupero stabilito dopo l'operazione alla spalla ed il cui rientro è previsto per metà novembre.

Domenica prossima contro il Verona quindi toccherà di nuovo a Demiral completare la linea a tre con Danilo e Bonucci.