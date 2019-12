Juventus, Buffon raggiunge Del Piero: 478 presenze in Serie A a girone unico

Gianluigi Buffon raggiunge Alessandro Del Piero nella classifica dei più presenti in casa Juventus nella Serie A a girone unico.

L'ennesima giornata speciale e l'ennesimo record per Gianluigi Buffon, che dopo la breve parentesi al è tornato alla per scrivere ancora la storia: il portiere classe '78 ha raggiunto oggi Alessandro Del Piero in una speciale classifica.

Quella contro l' è infatti la presenza numero 478 con la maglia bianconera: si tratta di un record, che il portiere italiano condivide con l'ex numero 10 in cima alla classifica dei più presenti nella storia della Vecchia Signora nella a girone unico.

478 - Gianluigi Buffon raggiunge oggi Alessandro Del Piero come giocatore più presente nella storia della Serie A a girone unico con la maglia della Juventus. Bandiera. pic.twitter.com/doIQXvs9Bi — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2019

Buffon allontana così qualche critica di troppo ricevuta nelle ultime settimane: l'ennesimo traguardo raggiunto in una carriera da sogno, complice il problema fisico di Szczesny che ha rilanciato Gigi dal primo minuto nella sfida dello Stadium contro la formazione friulana.

Alle spalle dei due monumenti bianconeri figurano altre leggende del club come Giampiero Boniperti (443 presenze), Gaetano Scirea (377 presenze) e Giuseppe Furino (361 presenze).