Juventus, Buffon torna al 2006: "Sono sceso in B mentre mi giocavo il Pallone d'Oro"

Non c'è dubbio che il 2006 e lo scandalo di Calciopoli che travolse la sono stati lo sliding doors anche per la carriera di alcuni grandi campioni. Uno tra tutti: Gianluigi Buffon.

Il portiere, allora nel pieno della carriera e fresco di trionfo ai Mondiali di con l' , al contrario di molti compagni scelse di restare alla Juventus nonostante la retrocessione in Serie B.

Una scelta di cui Buffon non si è mai pentito ma che a livello personale, forse, gli è costata davvero molto. A partire dal Pallone d'Oro.

Ad ammetterlo durante il Trofeo Agnelli 2019 è lo stesso Buffon che ricorda come la retrocessione abbia probabilmente inciso sulla scelta dei giurati che gli preferirono il compagno Fabio Cannavaro.

"in quel momento lì io stavo rinunciando a tanto: avevo 28 anni, nel pieno della mia carriera, avevo appena vinto il Mondiale, mi stavo giocando il Pallone d'Oro . Se avessi fatto un'altra scelta molte cose sarebbero cambiate, però avevo la certezza che se ti comporti bene, con generosità verso gli altri la vita ti restituisce tutto. Se oggi a quasi 42 anni sono qua, è in virtù di quella scelta fatta 14 anni fa, di aver rinunciato a qualcosa di mio".

Buffon come detto però non si è certo pentito di avere messo la Juventus ed i suoi valori davanti a tutto.

"Secondo me in mezzo a un mondo di parole continue, quella è un'occasione per dare un segnale forte e importante a tutti i ragazzi che hanno questa passione. E questo segnale lo puoi dare solo se tu sei il primo a rinunciare a qualcosa di tuo"