Juventus-Brescia, le pagelle: brilla Dybala, disastro Ayé

Le pagelle di Juventus-Brescia: tra i bianconeri brilla Dybala e torna in campo Chiellini, nel Brescia male soprattutto Ayé.

DYBALA 7.5 - Fa tutto lui. Prima, incredibilmente, si divora una rete a portiere pressoché battuto. Successivamente, con un sinistro soave pennella una punizione dal peso specifico vitale. Insomma, genio al potere.

CUADRADO 7 - La sensazione, e forse qualcosina in più, è che il colombiano abbia terminato il suo processo da terzino. Nel ruolo originario, infatti, va molto meglio. E va pure in goal

SABELLI 6.5 - Spinge ininterrottamente sull’acceleratore, mettendo in mostra una buona tecnica di base. E, anche in fase difensiva, se la cava egregiamente. Inoltre, salva su Higuain.

ANDRENACCI 5.5 - Al debutto in , si fa beffare dal macino magico della Joya. Successivamente, però, si supera sulla zuccata di Rugani. Non può nulla sol tocco ravvicinato di Cuadrado. In generale, galleggia.

RAMSEY 5.5 - Altra partita da compitino. Impalpabile con la sfera tra i piedi, poco produttivo alla ricerca degli spazi. Né carne né pesce..

AYÉ 4 - Due gialli di rara ingenuità, che rovinano inevitabilmente la gara delle Rondinelle.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 6.5, Bonucci 6 (77’ Chiellini s.v.), Rugani 6, Alex Sandro 6; Ramsey 5.5 (65’ Pjanic s.v., 72’ Matuidi 6.5), Bentancur 6, Rabiot 6; Cuadrado 7, Higuain 6, Dybala 7.5. Allenatore: Sarri

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso s.v. (9’ Andrenacci 5.5); Sabelli 6.5, Chancellor 6, Mateju 6, Bisoli 6; Dessena 5, Bjarnason 6.5 (80’ Ndoj s.v.), Zmrhal 5; Ayé 4, Balotelli 5. Allenatore: Lopez.