Juventus-Brescia, le formazioni ufficiali: Rugani dal 1', fuori Pjanic

Le formazioni ufficiali di Juventus-Brescia: Danilo e Rugani titolari, Cuadrado nel tridente con Higuain e Dybala. Lopez sorprende.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, A. Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. All. Sarri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Dessena, Bjarnason, Bisoli; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Diego Lopez.

chiamata al riscatto per tenersi stretta la vetta e non far scappare o : allo Stadium, arriva un con l'acqua alla gola.

Sarri cambia: Danilo, Rugani e Higuain dal 1', tra i pali riecco Szczesny, panchina per Pjanic, Cuadrado e Dybala completano il tridente vista l'assenza di Cristiano Ronaldo.

Scelte sorprendenti di Diego Lopez: Mateju difensore centrale e Zmrhal trequartista dietro Ayè e Balotelli. Regia affidata a Bjarnason (Tonali è out), tra i pali Alfonso per Joronen.

