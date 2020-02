Juventus-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus ospita in casa il Brescia nella 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri ospita in casa il di Diego López nella 24ª giornata di . I piemontesi guidano la classifica di Serie A assieme all' con 54 punti, frutto di 17 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte, i lombardi sono penultimi a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte.

Nei 22 precedenti giocati in Serie A in casa della Vecchia Signora, il Brescia non ha mai vinto, con 17 vittorie della Juventus e 5 pareggi. Fra le squadre con cui le Rondinelle non hanno mai vinto in trasferta, quella bianconera è quella affrontata più volte.

Di 10 vittorie e un pareggio l'andamento casalingo in questa stagione della Juventus: con 31 punti su 33 nelle gare casalinghe i bianconeri sono secondi nei top 5 campionati europei dietro unicamente al (33 punti in 13 gare disputate in casa). I bianconeri inoltre sono la squadra con il possesso palla più alto della Serie A (59%).

Il Brescia, dopo il , è tuttavia la formazione che in percentuale ha conquistato più punti in trasferta in questa stagione: il 63%, 10 sui 16 totali. Nel 2020 però le Rondinelle hanno ottenuto appena 2 punti, con il peggior andamento nei top 5 campionati d'Europa dietro unicamente al (1 punto conquistato).

La Vecchia Signora è anche la squadra della Serie A che ha segnato più reti dagli sviluppi di un calcio piazzato, ben 17. I lombardi tuttavia sono la compagine che ne ha realizzati di più in percentuale: 10 su 21, ovvero il 48%.

Madama è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte, fra cui quella nell'ultimo turno contro il , nelle ultime 4 giornate di campionato, le Rondinelle invece hanno riportato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, con 20 goal in 20 presenze, è il bomber dei bianconeri in campionato, ma sarà tenuto a riposo e non è stato convocato da Sarri. Sfuma dunque per CR7 la possibilità di eguagliare il record di Batistuta e Quagliarella, che sono riusciti entrambi a segnare per 11 gare di fila.

Mario Balotelli è invece il miglior marcatore del Brescia con 5 reti. Per SuperMario un solo goal nelle 2 sfide a contro la Juventus, arrivato nell'1-1 dell'aprile 2009 con la maglia nerazzurra sulle spalle. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Brescia

Juventus-Brescia Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-BRESCIA

Juventus-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà il 46° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Juventus-Brescia sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Juventus-Brescia anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarri, visti i tanti impegni ravvicinati, opta per un turnover spinto e terrà fuori diversi titolari. Davanti non è stato nemmeno convocato Cristiano Ronaldo: la coppia d'attacco sarà tutta argentina con Dybala accanto ad Higuain, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ramsey. In mediana Pjanic chiede riposo, ma dovrebbe essere in campo con Bentancur e Rabiot mezzali. Davanti a Szczesny, sarà rivoluzionata anche la difesa, con Danilo ed Alex Sandro ad agire da terzini e coppia centrale composta da Rugani e Bonucci. A riposo dunque De Ligt e Cuadrado, torna fra i convocati Chiellini, mentre saranno fuori per infortunio i vari Demiral, Khedira, Bernardeschi e Douglas Costa.

Diego López perde per infortunio alcune pedine importanti: k.o. il portiere Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa. Non convocati neanche gli acciaccati Gastaldello e Romulo. In porta spazio dunque al dodicesimo Alfonso. Nella linea a quattro difensiva Mateju potrebbe essere adattato come centrale accanto a Chancellor, con Sabelli e Martella terzini. In mediana Dessena dovrebbe essere impiegato come regista, con Bisoli e Bjarnason mezzali. Sulla trequarti sorpasso di Zmrhal ai danni di Spalek, mentre il tandem d'attacco vedrà probabilmente Ayé in coppia con Balotelli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé