Juventus-Brescia, Chiellini torna in campo dopo 6 mesi

L'incubo è finito. Giorgio Chiellini ritrova il campo in una partita ufficiale e lo fa in - , rilevando Bonucci al minuto 78.

Dopo 6 mesi, il numero 3 bianconero si è ripreso la Signora ricevendo l'ovazione dello Stadium: la rottura del crociato, è solo un brutto ricordo.

Chiellini era assente dalla prima giornata di campionato, più precisamente dal 24 agosto 2019: dopo - , in allenamento il difensore riportò la rottura del crociato.

Intervistato al termine dell'incontro da 'Sky Sport', il difensore toscano ha accolto con entusiasmo questo ritorno in campo dopo il lungo infortunio.

"La partita più brutta è finita, ora arriva la parte più complicata. Mi serviva una scossa di energia, grazie a tutti. I miei compagni stanno bene e ho voglia di aiutarli a vincere. Ritrovo una squadra prima in classifica, in una buona posizione dopo l'andata della semifinale di Coppa e con la Champions da giocare: spero di portare una ventata d'entusiasmo a chi ha giocato tanto. Sarri non ha bisogno di me, la Juventus è unita dal presidente all'ultimo dei dipendenti".