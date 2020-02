Juventus-Brescia, c'è Chiellini: il capitano rientra tra i convocati dopo 6 mesi

Oltre all'assenza di Cristiano Ronaldo la grande sorpresa tra i convocati per Juventus-Brescia è il rientro di Giorgio Chiellini dopo sei mesi.

Insieme all'assenza di Cristiano Ronaldo, neppure convocato per - causa turno di riposo concordato con Sarri, c'è anche una gradita sorpresa nell'elenco diramato dal tecnico.

Dopo sei mesi di assenza si rivede Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, out da fine agosto a causa della rottura del legamento crociato, è rientrato in gruppo da qualche settimana ma il suo ritorno in campo era previsto per fine mese.

Qualche giorno fa però Chiellini ha giocato 50' in amichevole ricevendo buone risposte dal suo fisico, tanto evidentemente da mettersi a disposizione almeno per la panchina.

Difficilmente infatti il capitano scenderà in campo contro il Brescia ma la data del rientro, a questo punto, sembra sempre più vicina.

Chiellini in questa stagione ha fin qui giocato solo la prima giornata di campionato a siglando peraltro anche il goal decisivo per la vittoria della Juventus.

Il recupero di Chiellini sarà ovviamente fondamentale per Sarri, specie dopo il grave infortunio occorso a Demiral la cui stagione è già finita.